Fallout 76 | l’assenza del cross-save fa impazzire Phil Spencer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 26 marzo 2024) Le funzionalità di-progression e-play in76 non sono ancora state implementate da Bethesda. Dopo diversi anni dal lancio del videogioco, che nel frattempo è molto migliorato rispetto alla sua forma e alla sua accoglienza iniziali, mancano ancora caratteristiche che potrebbero renderlo più appetibile. La storia di76, in effetti, non è costellata solo di successi. La ricezione da parte della community al lancio non fu del tutto positiva, per la sensazione che il videogioco con le sue nuove meccaniche multiplayer si discostasse troppo da ciò a cui i fan della serie erano abituati. La tenacia degli sviluppatori, che hanno arricchito e migliorato il gioco negli anni, lo hanno reso un prodotto molto diverso da quello iniziale. Anche se non tutti i fan ...