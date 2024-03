Falassi da Siena a Berkeley e ritorno Gli scritti sul Palio e molto altro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Esce in due volumi ‘Dasul’, che raccoglie brevi testi di Alessandrousciti su giornali e riviste fra il 1971 e il 2011. La pubblicazione (Betti Editrice) è curata dalla moglie Chiara Taddei e dal figlio Giovanni, a dieci anni dalla morte dell’antropologo. Per accompagnarne l’uscita l’Università per Stranieri, che ha fornito il proprio patrocinio alla pubblicazione, ha dedicato all’opera una presentazione in aula magna nel corso della quale sono stati invitati a intervenire, oltre alla curatrice Chiara Taddei e all’editore Luca Betti, il rettore Tomaso Montanari, Duccio Balestracci, Pietro Cataldi e Silvia Folchi. Della Stranieri, infatti, ...