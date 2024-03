Fagnani non si spaventa di Chiara Ferragni | “Intervisto Fedez | anche sulla vita privata”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescaè pronta a tornare con il suo Belve. La giornalista racconta al Corriere della Sera le sensazioni in vista della nuova stagione: “Sono molto contenta per l'affetto che riceve. È rimasto identico lo spirito iniziale, il tono delle mie domande, che è ironico non cattivo. Le prime intervistate? Una camorrista non pentita e Giorgia Meloni, non era ancora presidente del Consiglio, ma solo leader di Fratelli d'Italia. È stata molto generosa nel raccontare gli aspettiprivati della sua, erano emersi i suoi lati più umani, rispetto all'immagine politica più dura. Certo, con il 5% di allora, era più libera di farlo”. “Sono contenta quando ci sono i duelli.se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, un'empatia. Mi preoccupano - sottolinea- ...