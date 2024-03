FAGNANI | “INAUGURO BELVE CON SALVINI | MOLTO CORAGGIOSO NOVE? STO BENE IN RAI”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescatorna in prima serata su Rai2 con la nuova edizione di, il talk show diventato un appuntamento cult tra tv e social dove è un vero e proprio fenomeno. «Sonocontenta per l’affetto che riceve», così laparla al Corriere della sua creatura nata nel 2018 sue poi sbarcata in Rai, aumentando i già alti consensi. «Volevo rappresentare le donne in modo un po’ diverso, cercavo un cambio di passo nell’immaginario: la donna non solo vittima, ma anche rivendicativa. Belva per me è un complimento». L’impostazione dirimane identica con domande ironiche e non cattive, sottolinea la conduttrice. Delle prime interviste ricorda Giorgia Meloni, “generosa” nel raccontare il suo privato. Spesso c’è tensione e paura da ...