Facilitare la transizione energetica

(Di martedì 26 marzo 2024) Ener2Crowd è la piattaforma ed app numero 1 in Italia per gli investimenti sostenibili. La sua missione è , rendendola un’opportunità di inclusione e condivisione dell’enorme valore economico ed ambientale che è in grado di generare. Presente sul mercato dal 2020, è oggi una società benefit e riferimento per le aziende del settore dei servizi energetici alla ricerca di fondi in modo rapido e flessibile, nonché per quelle persone che vogliono impiegare le proprie risorse finanziare a favore della costruzione di un futuro sostenibile. Con più di 120 progetti, oltre 12 mila utenti ed oltre 25 milioni di euro di fondi raccolti è tra la principale piattaforme per i finanziamenti alle imprese, escluso il settore immobiliare. Ener2Crowd è stata tra le prime piattaforme di crowdinvesting ad essere autorizzata da CONSOB e Banca d’Italia sulla base nuovo regolamento europeo (ECSP).