Fabio Pressi è il nuovo presidente di Motus-E

(Di martedì 26 marzo 2024) Fabio Pressi è ildi-E. Il manager torinese Ceo di A2A E-Mobility, si legge in una nota, è stato eletto dall’assemblea dei soci che si è tenuta a Roma e raccoglie il testimone di Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations & Public Affairs di Volkswagen Group Italia, seguendo un principio di rotazione dei vertici associativi. Entrato nel Gruppo A2A nel gennaio 2021 e componente del Consiglio direttivo di-E dallo stesso anno, Pressi ha maturato un’esperienza ventennale in società di rilievo nazionale attive nei settori delle tecnologie al servizio della mobilità sostenibile. Pressi è docente della Luiss Business School. Alla guida di A2A E-Mobility – società del Gruppo A2A e operatore di primo piano in Italia che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi ...