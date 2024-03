Fabbri | Putin e le ombre su Zelensky | l' obiettivo è dividere l' Occidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) «Mosca utilizzerà l'attentato perl'e lanciare sospetti su Kiev. Altrimenti dovremmo concentrarci sull'Asia Centrale e aprire un altro fronte. La paura per l'Isis, intanto, potrebbe ricompattare la Nato». A dirlo Dario, analista geopolitico e direttore di Domino.Quale è l'effetto globale della strage al Crocus City Hall? «La Russia si concentrerà molto sulla fantomatica pista ucraina, sebbene non ci sia alcuna prova peri già molto affaticati sostenitori dij. Il quesito che intende porre il Cremlino è: siete sicuri che l'Ucraina rappresenta il bene e non i terroristi? Molto, dunque, dipenderà da come sarà intercettata questo tipo di propaganda».Al momento quale è stata la risposta dei Paesi Nato? «Fino a ora picche, ma c'è puro chi, come Macron, si è ...