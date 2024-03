F1 | Mercedes in crisi | Wolff | “Vorrei prendermi a pugni”

(Di martedì 26 marzo 2024) L’amaro sapore della delusione si è impadronito dell’atmosfera presso il quartier generale della Stella al termine della terza tappa del campionato di Formula 1, tenutasi sul circuito di Melbourne, certificando lachesta vivendo. La squadra di Brackley ha dovuto, infatti, fare i conti con un doppio fallimento, un triste epilogo ad un fine settimana in tutto e per tutto disastroso. Mentre Lewis Hamilton è stato costretto a gettare la spugna prematuramente a causa di un insidioso guasto meccanico, il destino non è stato meno crudele nei confronti del suo compagno di squadra, George Russell, il cui impegno è stato stroncato da un incidente nel penultimo giro di gara, causato, secondo la FIA, da un brake test di Fernando Alonso ai danni del numero 63. La sua W15 è stata ridotta a un cumulo di detriti, e laè ...

