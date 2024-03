F1 | Ferrari sfida Red Bull | un nuovo inizio o l’illusione di un weekend? Gli indizi arrivati dal Gp d’Australia

(Di martedì 26 marzo 2024) È stato un ottimodi corse per l’Italia a Melbourne, con la doppiettain Formula 1 ma anche il podio per Leonardo Fornaroli. Sedimentato l’entusiasmo, la domanda è solamente una: in Australia ha avutouna nuova alba rossa o è stato solo un bagliore notturno in una stagione destinata a ripetere il copione già visto nei due anni precedenti? Le prime due gare avevano spaventato tutti. Il problema riguardava l’appetibilità della competizione stessa, annichilita da uno strapotere Red(frutto di idee, intuizioni, organizzazione e capacità enormi, va detto e ribadito) che risultava ancora più temibile a causa della lunghezza del calendario, mai così fitto di appuntamenti. Il successo di Carlos Sainz, già di per sé una storia nella storia per le condizioni fisiche con le quali il pilota spagnolo si ...

