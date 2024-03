Ex Ilva | Iaia FdI | “dal Governo azioni di serietà e concretezza”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 26 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“che dimostrano lae ladelsono quelle che favoriscono la continuità produttiva e lavorativa. Si lavora per garantire gli ammortizzatori a tutti i lavoratori di Adi per tutto il 2024.Non ci può essere transizione ambientale, senza quella professionale e occupazionale.Anche l’ incontro di ieri tra ile i commissari di Acciaierie d’Italia si è dimostrato dunque ,ampiamente costruttivo. I piagnistei di chi ha portato la fabbrica al collasso negli anni passati non servono a nulla. Occorre invece, guardare avanti, seppur tra le profonde difficoltà. Il previsto piano industriale rappresenta perciò, un punto di svolta. Siamo convinti infatti che i tre commissari siano professionisti validi e capaci di contribuire alla rinascita ...