Evasore nel mirino Sequestrati 125mila euro a un imprenditore edile

(Di martedì 26 marzo 2024) Continua l’azione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Lucca per il contrasto dell’evasione fiscale. Su disposizione del Gip del Tribunale di Lucca, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, pari al profitto del reato, nei confronti di un- rappresentante legale di una società operante in lucchesia nel settore delle costruzioni e dell’edilizia. L’attività nasce da un’ispezione svolta nei confronti della citata società da parte della locale Agenzia delle Entrate, al termine della quale veniva denunciato il rappresentante legale (amministratore anche di altre imprese operanti nello stesso settore, ora decotte o poste in liquidazione giudiziale), rivelatosi essere un mero prestanome, per il reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 (Omessa dichiarazione). Le conseguenti indagini ...