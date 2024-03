Europei Under 21 | Italia-Turchia LIVE

(Di martedì 26 marzo 2024) Partita importante per l'21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario...

La diretta LIVE di Italia-Georgia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 19 2024 . A Lignano Sabbiadoro si sfidano gli azzurrini di Corradi e i pari età georgiani e in palio c’è ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Italia-Turchia , sfida valida per le Qualificazioni agli Europei Under 21. Azzurrini che sono al primo posto nel girone con un punto di margine sull’Irlanda. Turchia quinta ... (sportface)

L’Italia Under 19 travolge la Georgia 5-0 e si qualifica, da detentrice del titolo, alla fase finale degli Europei Under 19, in programma in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. La nazionale di ... (sportface)

I prossimi passi azzurri e l'attesa per i convocati granata - Giugno si avvicina e anche Euro 2024, così che, appena finirà il campionato, che non ha molto più da dire, se non la lotta per la retrocessione e chi andrà in Europa, ...torinogranata

Scocca, Di Felice e Gialli incontrano in Portogallo Pedro Dias e Jorge Braz: i temi trattati - Il Vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca, il Segretario Fabrizio Di Felice e il Responsabile Tecnico Piero Gialli hanno incontrato nella giornata di martedì 26 marzo, in occasione d ...divisionecalcioa5