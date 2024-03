Europei Under 21 | Italia-Turchia 0-0 LIVE

(Di martedì 26 marzo 2024) Partita importante per l'21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario...

L’Italia Under 19 travolge la Georgia 5-0 e si qualifica, da detentrice del titolo, alla fase finale degli Europei Under 19, in programma in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. La nazionale di ... (sportface)

Partita importante per l'Italia Under 21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario... (calciomercato)

L'Italia Under 19 non vuole abdicare dal trono di Campione d'Europa in carica e gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi lo hanno dimostrato... (calciomercato)

Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Turchia. Un ex granata tra i turchi - Alle 18,15, davanti al ct dell'Italia Spalletti, scenderanno in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria Italia-Turchia Under 21. Il match si svolgerà al Mazza ...torinogranata

Non solo Pafundi, c'è futuro per l'Italia: da Zeroli a Mannini, il bis agli Europei Under 19 di Corradi è possibile - L`Italia Under 19 non vuole abdicare dal trono di Campione d`Europa in carica e gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi lo hanno dimostrato senza se e senza ma.calciomercato

Italia-Turchia Under 21, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia Under 21, gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo che si gioca oggi alle 18.15 a Ferrara ...gianlucadimarzio