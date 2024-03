Europei Under 21 | Italia-Turchia 0-0 LIVE | Fabbian vicino al gol

(Di martedì 26 marzo 2024) Partita importante per l'21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario...

L'Italia Under 19 non vuole abdicare dal trono di Campione d'Europa in carica e gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi lo hanno dimostrato... (calciomercato)

Partita importante per l'Italia Under 21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario... (calciomercato)

Partita importante per l'Italia Under 21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario... (calciomercato)

Calcio: Spalletti, dall'U.21 posso pescare per gli Europei - Parola del ct dell'Italia, Luciano Spalletti, questo pomeriggio a Ferrara per assistere al match dell'Under 21 contro la Turchia per le qualificazioni all'Europeo di categoria. "Tutti e due - aggiunge ...ansa

Nazionali Monza, nell'Italia Under 21 ancora tribuna per.. - Nelle qualificazioni per l'Europeo Under 21 2025 si sta svolgendo, al Paolo Mazza di Ferrara, il match tra Italia e Turchia. Il match è valido per la fase a gironi, raggruppamento A in cui gli ...monza-news

Under 21, Italia-Turchia, le formazioni: Kayo in panchina - Formazione altamente sperimentale e molto interessante quella messa in campo dal ct dell'Under 21 Carmine Nunziata per la sfida contro la Turchia, in programma alle 18.15 al Paolo Mazza ...firenzeviola