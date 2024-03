Europei Under 17 2024 | Italia qualificata alla fase finale | basta il pareggio con la Finlandia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Un rigore di Francesco Camarda nel recupero permette all’17 di acciuffare il 2-2 contro i pari età dellae di qualificarsi da prima del girone 3deglidi categoria, in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Agli azzurrini di Massimiliano Favo, dopo le vittorie su Olanda e Belgio,ilper conquistare la vetta della classifica al Myyrmäki Stadium di Vanta., le squadre qualificate (15 più Cipro) saranno divise in quattro gironi da quattro e le prime due classificate di ogni girone accederannoa eliminazione diretta. LA PARTITA Spazio al 4-3-1-2 per ...