Europee | Renzi “Sono convinto che faremo un grande risultato”

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per portare a Bruxelles diversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti. Persone che credono negli Stati Uniti d’Europa. Persone che fanno politica. Perchè serve l’Europa e serve la politica, mai come in questo momento drammatico per il futuro del pianeta. C’è chi pensa ai veti, io penso ai voti.cheun”. Lo scrive il leader Iv Matteosui social.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.