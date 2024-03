Europee | Lupi Nm | ' rafforzare Ppe per riformare Ue'

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Dobbiamo costruire la nuova Unione Europea, meno burocratica e più integrata politicamente ed economicamente, con una difesa comune ed una maggiore capacità di incidere sullo scenario internazionale. Per questo è essenzialel'area moderata e riformatrice del Partito Popolare Europeo, perno indispensabile di ogni alleanza, e sostenere la candidatura di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione e puntare a costruire un forte asse con liberali e conservatori, senza cedimenti nei confronti dell'estrema destra e dei movimenti che vorrebbero indebolire l'Unione. Oggi l'Italia è più forte in Europa e sta tornando protagonista della politica euromediterranea, dobbiamo continuare su questa strada perl'Unione e renderla più forte ed efficiente”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio ...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?La candidatura di Ursula Von de Leyen , che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un? ottima notizia per l?Italia. Alle prossime ... (calcioweb.eu)

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “La prossima legislatura europea sarà fondamentale per il futuro dell'Unione e dei singoli stati, per questo le prossime elezioni Europee saranno particolarmente ... (liberoquotidiano)

