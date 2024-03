Europe Cup | Itelyum Varese - Bahcesehir College | dove seguire la partita in diretta

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo aver eliminato nettamente i cechi dell'ERA Nymburk con un sonoro +30 nella differenza canestri (65-80 in Repubblica Ceca e 91-76 in Italia), la squadra di coach Tom Bialaszewski si ritrova ad affrontare l'ultimo ostacolo per accedere alla finalissima. AllaArena arrivano i turchi del...

Consiglio Europeo , preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza . Ecco le conclusioni della prima giornata Sta per iniziare a Bruxelles la seconda giornata del Consiglio Europeo . Questa mattina ... (361magazine)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Varese-Bahcesehir , sfida valida come andata delle semifinali della Europe Cup 2023 / 2024 di basket . Percorso fin qui ottimo dei ragazzi di coach ... (sportface)

Basket: Varese in campo contro il Bahcesehir per la semifinale di Europe Cup - Inizia domani all’Itelyum Arena di Varese il match d’andata delle semifinali della Fiba Europe Cup e i padroni di casa ospiteranno i turchi del Bahcesehir College. Una doppia sfida, il ritorno si gioc ...oasport

Fiba Europe Cup: Itelyum Varese – Bahcesehir College, la partita in diretta - Squadre in campo mercoledì 27 marzo (dalle 20,30) alla Itelyum Arena per la semifinale di andata di coppa. Seguite e commentate con noi la partita in #direttavn ...varesenews

Basket, Eurolega: Milano più viva che mai, Bologna torna in casa per scacciare la crisi - Nuova settimana di basket Europeo: Virtus e Olimpia impegnate in Eurolega contro Žalgiris e Panathinaikos, comincia la semifinale di Europe Cup per Va ...sportmediaset.mediaset