Euro U21 | Coppola | “Sul gol sono stato superficiale | chiedo scusa ai miei compagni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) “Sul gol io, pensavo che la palla fosse uscita e mifermato. Mi dispiace,aiper l’errore di valutazione che ci è cola vittoria. Meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto. Potevamo andare a casa con sei punti, ma sappiamo che il girone è difficile. A settembre dobbiamo vincere le due partite per centrare la qualificazione diretta“. A dirlo è il difensore dell’Italia U21, Diego, ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato 1-1 contro la Turchia. “Il mister ha la sua idea di gioco e indipendentemente da chi va in campo, tutti sappiamo cosa fare. Ci alleniamo per questo“, ha aggiunto. Ai microfoni di Rai Sport ha poi parlato ...