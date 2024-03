(Di martedì 26 marzo 2024)1-1 (0-0) in un match valido per le qualificazioni aglipei Under 21 del 2025. Azzurrini in gol con Ghilardi (50'). Turchi a segno con Kilicsoy (91')

Le Pagelle di Italia-Turchia 1-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Al Paolo Mazza di Ferrara non una gran prestazione ... (sportface)

Due Nazionali di Calcio Giovanile staccano il pass per gli Europei di Categoria , rispettivi. Sia l’ Under 19 che l’ Under 17 si qualificano per le competizioni continentali. La prima giocherà in ... (ilfaroonline)

Corte dei conti chiede 4 milioni a politici valdostani - La contestazione totale è di 4 milioni di Euro e riguarda presunte irregolarità, tra il 2017 e il 2018, a carico di membri di due giunte regionali dell'epoca nell'applicare i criteri per erogare ...ansa

Rai Way: studia consolidamento e punta su diversificazione, 115mln nei data center-Focus - Nei data center il gruppo, nell'arco di piano, ha specificato il cfo Adalberto Pellegrino, investira' in totale 115 milioni di Euro: 50 per la parte hedge e 65 hyperscale. La domanda, ha aggiunto l'ad ...borsaitaliana

Euro U.21: Italia-Turchia 1-1 - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Italia-Turchia 1-1 (0-0) in un match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Azzurrini in gol con Ghilardi (50'). Turchi a segno con Kilicsoy (91') (ANSA).tuttosport