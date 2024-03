Euro 2024 | Grecia ko ai rigori | Georgia prima volta qualificata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Lasi qualifica per lanella sua storia aglipei di calcio, la cui fase finale si giocherà questa estate in Germania. K'varatskhelia e compagni hanno superato 4-2 ai calci di rigore lanella finale dei playoff giocata questa sera a Tbilisi. Dopo 120' la partita era finita con il punteggio di 0-0. Il giocatore del Napoli è out ai supplementari per un problema muscolare.