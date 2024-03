Euro 2024 | 2-1 all' Islanda in rimonta | Ucraina qualificata

(Di martedì 26 marzo 2024) L'si qualifica per la fase finale di. La nazionale di Kiev agli spareggi ha battuto 2-1 inl'. Alla rete al 30' di Gudmundsson, rispondono al 9' della ripresa Tsygankov e al 39' Mudryk.

Traguardo storico per la Georgia di Khvicha Kvara tskhelia: la Nazionale si è infatti qualificata per Euro2024 . Nel finale di match, il numero 77 ha accusato un infortunio. Un accesso al Campionato ... (spazionapoli)

Una vittoria Storica per la Georgia che vola a Euro 2024 . La nazionale di Kvaratskhelia ha raggiunto, per la prima volta , la fase a gironi di un Euro peo. Un trionfo da film quello contro la Grecia, ... (calcioweb.eu)

Al via le Qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. L’Italia se la vedrà contro Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord ed Ucraina. Da marzo 2023 a novembre 2023, il cammino verso l’edizione ... (sportface)

Doppia gioia per Kvara: l'azzurro diventerà presto papà - Kkvicha Kvaratskhelia festeggia la qualificazione storica della sua Georgia a Euro 2024 e ne approfitta per dare un importante annuncio.tuttonapoli