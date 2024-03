Eur Spa | numeri record nel 2023 Il fatturato a 42 | 7 milioni di euro +34% L’utile sale a 15 | 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Consiglio di amministrazione di Eur Spa (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze – 10% Roma Capitale), riunitosi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre, illustrato dall’Amministratore delegato Angela Cossellu, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. “Il risultato economico al 31 dicembre– si legge nella nota della società – evidenzia una performance molto solida, con uno straordinario miglioramento (+14,8di) rispetto alla chiusura dell’esercizio 2022 che aveva già riportato la società in pareggio di bilancio con un anno di anticipo rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale, dopo un biennio in cui la società aveva accumulato ...