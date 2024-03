Eur spa chiude il 2023 con utile in crescita a 15 | 2 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Eur spailcon unadell'a 15,2di euro dopo il risultato positivo di 0,4del 2022 grazie alla spitna del settore congressuale che ha trainato il fatturato. In particolare, la società (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10% Roma Capitale), "registra un deciso aumento del fatturato che raggiunge i 42,7di euro contro 31,9di euro dell'esercizio 2022". Un significativo balzo in avanti del fatturato, in fortecon +34% rispetto all'anno precedente, trainato in particolare dal settore congressuale "che fa registrare significativi risultati sul mercato nazionale ed europeo continuando a crescere nel, tanto in termini di fatturato che di ...