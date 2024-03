Euphoria | HBO smentisce le voci sulla cancellazione della terza stagione

(Di martedì 26 marzo 2024) Dissipare leTra levorticosesua, HBO si è fatta avanti per confermare checontinuerà davvero, mettendo a tacere le paure dei fan. La rete, insieme al creatore dello show Sam Levinson, ha riaffermato il proprio impegno nei confrontiserie, garantendo sia unache un’eccezionale continuazione dell’amato show. Dichiarazionerete Un portavoceHBO ha ribadito la loro dedizione a, sottolineando il loro continuo supporto alla serie e al suo talentuoso cast. Nonostante le speculazioni contrarie, i piani per il futuro dello show rimangono invariati, con lagià in ...

l’uscita di Euphoria 3 è stata posticipata a tempo indeterminato; lo ha annunciato HBO con uno scarno e nebuloso comunicato, in risposta a un report anonimo, circolante tra gli addetti ai lavori, in ... (cinemaserietv)

Quello su cui viaggia la terza stagione di Euphoria non è un treno che arriverà in orario. Le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura. L’annuncio arriva dopo la notizia secondo cui Euphoria 3 ... (screenworld)

Euphoria: la terza stagione può attendere… fino a quando Censura o colpa di Zendaya e Jacob Elordi - Cosa succede alla serie tv con Zendaya e Jacob Elordi Euphoria 3 è solo slittata, è stata cancellata o è colpa degli impegni delle sue starstyle.corriere

Euphoria 3 ci sarà o no - Il rumor sulla cancellazione della serie di HBO con Zendaya ha gettato tutti nel panico. Il network, intanto, fa chiarezza. Ma i dubbi sul futuro restano ...vanityfair

Notizie serie tv: il futuro incerto di Euphoria, Elizabeth Banks e Matthew Macfayden in The Miniature Wife - Notizie serie tv: Euphoria 3 si farà i dubbi sul futuro della serie; Elizabeth Banks e Matthew Macfayden in The Miniature Wife ...dituttounpop