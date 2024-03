Estetista si spacciava per medico | il processo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della chiusura delle indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e svolte dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ariano Irpino (AV, è stato richiesto al Giudice per l’udienza preliminare il rinvio a giudizio nei confronti di una donna della provincia di Avellino per i reati di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) truffa (art. 640 c.p.) formazione di atti falsi (art. 482 c.p. in relazione all’art. 476 c.p.) e false informazioni su qualità personali (art 496 cp). Le investigazioni sono state avviate nel novembre 2021, allorquando nell’ambito di un controllo ispettivo si veniva a conoscenza che l’attuale imputata operava all’interno di numerosi centri estetici campani, effettuando iniezioni sottocutanee di botulino e di filler, prescrivendo ricette e medicinali ...