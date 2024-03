Esplorando l’innovazione | nuovi monitor Philips per il lavoro ibrido e remoto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel corso di marzo, la linea E1 dis si arricchisce di tremodelli, concepiti per rispondere alle esigenze dei professionisti e degli operatori in smart working Questidispositivi offrono funzionalità essenziali per mantenere gli utenti connessi e aumentare la loro produttività, il tutto a un prezzo competitivo. Innovazione Continua:Arrivi nella Linea E1 dis I modelli24E1N1100A e 27E1N1100A vantano display IPS FHD da 23,8? (60,5 cm) e 27? (68,6 cm) rispettivamente, con un design senza cornice e bordi minimi per agevolare le configurazioni multi-. Inoltre, presentano un sistema di gestione dei cavi integrato per mantenere lo spazio di...