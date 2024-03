Esplode una bombola di gas in un’azienda a Cairate | operaio ustionato al volto e al collo

Acerbi assolto per il caso Juan Jesus: niente squalifica per «mancanza di prove». La sentenza che farà discutere - Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus. Il brasiliano ...leggo

Cairate, Esplode bombola del gas in ditta: grave operaio di 60 anni - Incidente sul lavoro poco prima delle 15 di oggi a Peveranza. L'uomo trasportato al Niguarda in codice rosso con ustioni di secondo grado a viso, collo e braccia ...varesenoi

Il mio amico Robot, il film di Pablo Berger candidato all’Oscar - Il mio amico Robot, il film di Pablo Berger candidato all'Oscar Il candidato all’Oscar come miglior film d’animazione Il mio amico Robot arriva in sala il ...tvserial