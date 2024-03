Esami di Stato 2024 | le novità rispetto agli anni passati | con circolare per la nuova normativa per la maturità

Dal 5 marzo fino al 31 maggio parte il progetto " psicologo on the road " nelle città di Figline e Incisa Valdarno ce prevede la presenza di un camper all'interno del quale si potranno svolgere cinque ... (orizzontescuola)

Come confermato dalla recente nota del MIM del 6 marzo 2024, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici grafiche purché non dotate di CAS o di ... (orizzontescuola)

Lucca infortunato, l'Udinese spera in un pronto recupero - Gli Esami strumentali diranno se l’attaccante bianconero potrà giocare contro il Sassuolo. L’Udinese è fiduciosa, grazie alla cautela dei medici azzurri ...messaggeroveneto.gelocal

Domani gli Esami per Sommer. Praticamente certo il forfait per l'Empoli: si scalda Audero - Avranno con ogni probabilità luogo nella giornata di domani gli Esami alla caviglia destra di Yann Sommer, uscito anzitempo ieri nel corso dell'amichevole tra Danimarca e Svizzera a seguito della dist ...informazione

Landaluce e i suoi Esami di maturità. Ma non chiamatelo ‘nuovo Alcaraz’ - E non ha tremato, anzi l’ha affrontata di petto e superata a pieni voti, proprio come gli Esami che sta sostenendo in queste settimane. In fondo, è tutta una questione di maturità: da quella ...ubitennis