Ero arrabbiato Gianluca Grignani rompe il silenzio dopo la sfuriata al concerto di Novara

(Di martedì 26 marzo 2024) A distanza di pochi giorni dai fatti diha spiegato cosa è accaduto durante la data zero del suo tour e cosa lo ha fatto infuriare: "Per me è molto importante la qualità dello show"

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Salernitana: “Siamo passati dal 3-0 al 3-2 in 2?. Perché? Ancora non lo so. Parlerò con i ragazzi lunedì. ... (sportface)

Gianluca Grignani ha dato la sua versione di ciò che è successo durante la data zero del tour, quando a causa di problemi tecnici ha abbandonato il palco, per poi tornare e chiudere ... (fanpage)

Mark Wahlberg su The Departed: “Non ero lucido durante le riprese” - Mark Wahlberg, che ha ottenuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo nel film di Martin Scorsese The Departed, ammette di non essere stato molto lucido durante le riprese. L’attore, infatti, ha ...newscinema

VIDEO Josh Rossetti infuriato con Varrese dopo il GF, prende a calci e pugni la sua auto: il video social - ROMA - Tra Josh Carter Rossetti e Massimiliano Varrese si sarebbe sfiorata la rissa dopo la finale del Grande Fratello, dove a vincere è ...statoquotidiano

Grignani sul concerto interrotto: «L’ho portato avanti per un’ora e mezza, in una data zero è normale che qualcosa non vada» - «Ero arrabbiato perché per me è molto importante la qualità di quel che faccio e cerco sempre con la band di alzare l’asticella dello show» ...rollingstone