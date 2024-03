Ergastolo per l' ex presidente della Federcalcio cinese

ergastolo in appello per Mohssine Azhar, il 36enne accusato di aver gettato deliberatamente dal balcone Fatima , la bimba di 3 anni figlia della sua compagna. Secondo la legale di parte civile, ... (fanpage)

In primo grado era stato condannato all’ergastolo e in appello i giudici della Corte d’assise d’appello di Torino hanno confermato il fine pena mai per il 36enne Mohssine Azhar, processato a Torino ... (ilfattoquotidiano)