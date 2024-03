Equitazione | Praga e Riyadh le città dei playoff del Global Champions Tour fino al 2029

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Mentre l’inizio della stagione ha visto amazzoni e cavalieri prendere il via da Doha, in Qatar, il Board dele dellaLeague di salto ostacoli ha reso nota un’importante decisione riguardante il futuro. Idella competizione infatti si terranno, in alternanza, sino alnelledi, in Repubblica Ceca, e di, in Arabia Saudita. “Siamo entusiasti di annunciare – ha affermato Jan Tops, fondatore e presidente del Longinese GC – questa rotazione innovativa tra Riyad eper i, poiché segna un ...