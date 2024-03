Entrare nel vivo di un’opera Indagini sui gessi di Bartolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024)neldell’opera di Lorenzo. Un viaggio nei "meandri" dei suoi modelli in gesso quello che la Galleria dell’Accademia ha intrapreso, nelle vesti di un progetto pilota di ricerca scientifico in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze e delle province di Pistoia e Prato (Sabap) e la Supsi - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana di Mendrisio. Il progetto è stato presentato, ieri al museo, alla presenza della direttrice Cecilia Hollberg, Alberto Felici funzionario restauratore della Soprintendenza e di Giacinta Jean docente della Supsi. Tra gli scultori neoclassicisti più in voga nella prima metà dell’800 in Toscana,realizzò migliaia di sculture in marmo a cui corrispondono altri calchi in gesso. Una parte consistente di questi ultimi è in esposizione nella ...