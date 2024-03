Energia da fonti rinnovabili | bene l' Italia nel 2023 ma ritmi più elevati per l' Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Natura e progresso viaggiano sullo stesso binario per dare un nuovo respiro al pianeta: un grazie va allo sviluppo delle energie, che hanno fatto registrare numeri record in. Nell’ultimo anno, secondo quanto sancito dai dati pubblici di Terna, il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione dielettrica in, la produzione dielettrica è avvenuta per il 43,8% grazie allegreen, ovvero idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermico. Nella domanda dielettrica è stata di 306 TWh, per un calo del 2,8% sul 2022, e con leche hanno coperto, con circa 112,7 TWh, il 36,8% della richiesta nazionale. Con i dati di dicembre, ...