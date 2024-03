Endrick | lettera al fratellino di 4 anni | «Veniamo dalla miseria | mamma dormiva sul pavimento»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) Ha segnato un gol all’Inghilterra. Poi ha preso metaforicamente carta e penna e ha scritto unaaldi 4l’ha pubblicata su The Players’ Tribune. Al piccolo Noah ha spiegato che andrà al Real Madrid, appena sarà diciottenne. Che è finita la fame, la povertà, gli stenti. Il giovanissimo attaccante brasiliano, oggi al Palmeiras, ha toccato corde non scontate in un mondo fatto perlopiù di dichiarazioni di plastica. “Caro Noah, ti voglio bene – scrive – Questa è la prima cosa, più importante di qualunque altra. Fin dal primo giorno sento che abbiamo avuto un legame speciale. Non te l’ho mai detto, ma quando stavi per nascere, in realtà aspettavi che io segnassi un gol. È vero, fratello. Io in quel periodo giocavo una partita importante, avevo appena 13, ma tu non volevi ...