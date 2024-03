(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo2024 – Al'appuntamento con ladelal. Giunta alla sua undicesima edizione, propone nove giorni di delizia per il palato con prelibatezze empolesi in bella mostra. A cura dell'Associazione odv "La Costruenda" con il patrocinio del Comune die dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. L’appuntamento è al circolo Arci e al giardino comunale delretrostante il circolo a partire dal 27 aprile fino al 5 maggio. Apertura dello stand gastronomico tutte le sere dalle ore 19 (è consentita la prenotazione solo per gruppi non inferiori a 10 persone al numero 3271703616). Domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio aperti anche a pranzo solo con prenotazione e menù fisso. Ce n’è per tutti i gusti, ...

Davide Nicola , tecnico dell' Empoli , ai microfoni di Sky sport, è torna to sulla sconfitta subita in casa del Milan (pianetamilan)

Empoli, torna la sagra del carciofo al Pozzale - Empoli, 26 marzo2024 – A Empoli torna l'appuntamento con la sagra del carciofo al Pozzale. Giunta alla sua undicesima edizione, propone nove giorni di delizia per il palato con prelibatezze empolesi i ...lanazione

Extra Leggenda: la lettura arriva in ospedale e in zona Stazione. Con Viruslibro ospite ElisaTrueCrime - torna la mostra mercato del libro al Palazzo delle Esposizioni ... Leggenda raggiunge anche il reparto pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nella mattina del 18 maggio, in reparto si ...gonews

In Italia per il Milan, poi la firma con l’Inter: “Fisicamente è un mostro” - Dal mancato trasferimento al Milan al passaggio all’Inter per circa 15 milioni di euro: “Come terzo di difesa può fare la differenza” Giocava ancora in Brasile, ma era in rampa di lancio e desideroso ...interlive