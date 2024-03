Emma Villas chiude al terzo posto Massimo impegno contro Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Laha chiuso la regular season al, complice l’inaspettato stop al quinto set domenica a Santa Croce. L’avversario del primo turno playoff, domani sera alle 20,30 al PalaEstra sarà quindie non Porto Viro, ma in casa biancoblù la volontà di giocarsi la post season con determinazione e coraggio resta intatta. "E’ finita una regular season lunga ed equilibrata che ci ha dato tanti spunti di riflessioni – ha detto ieri al PalaEstra il vicepresidente e direttore generale biancoblù Fabio Mechini –. Se ripenso a come siamo partiti in estate, con i problemi del palazzetto e il trasloco iniziale proprio a Santa Croce, non posso non essere soddisfatto. Dispiace aver perso l’ultima gara perché non ci ha permesso dire da secondi, ma non possiamo ...