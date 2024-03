Emiliano | Visita al boss? Il codice penale non basta Il governatore conferma tutto | Decaro era con me

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 26 marzo 2024) Micheletorna sulle polemiche scoppiate dopo il suo discorso a Bari, ma non torna su suoi passi e ril'episodio dell'incontro con la sorella delper "affidargli" l'assessore. "I miei ricordi - dicea Il Fatto Quotidiano - sono puntuali, esatti. Antonio, allora mio assessore, stava per impiantare le telecamere e chiudere al traffico i vicoli di Bari Vecchia. Per chi era dedito al contrabbando e allo spaccio, al furto e all’estorsione le telecamere avevano il senso di una pugnalata mortale, un atto ostile, definitivo. Io vado lì perché conosco anche il colore degli occhi di quella gente in ragione del fatto che fino a qualche mese prima il sottoscritto li faceva arrestare, mica li conduceva a teatro. E vado lì perché una città si amministra anche con azioni di moral ...