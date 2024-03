Emiliano “di casa” tra i parenti dei clan | la ricostruzione de La Verità

Il governatore pugliese dopo le polemiche: "Denunciare? No, la procura non avrebbe potuto far nulla. La piazza ha capito, al di fuori facile invertire il significato ma non ho fatto errori" "Noi ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Noi abbiamo deciso di istituire la ztl a Bari Vecchia e io e Antonio (Decaro ndr), più Antonio di me, abbiamo girato per Bari vecchia in lungo e in largo per spiegare le ragioni del ... (webmagazine24)