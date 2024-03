Eliminare la plastica | un sogno possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La riduzione dellaè finalmente entrata nell’agenda dei governi europei e, in qualche modo, anche nei nostri stili di vita. Ma se vogliamo davvero ridurre questo spreco, dobbiamo essere consapevoli di tre cose: primo, lanon scomparirà mai; secondo, la sua riduzione non può essere delegata a leggi e multe, tocca a noi rinunciare e sostituire la; terzo, accanto all’eliminazione dellamonouso bisogna spingere sul riciclo e quindi sul corretto smaltimento e sull’innovazione dellabiodegradabile. Solamente il combinato disposto di questi tre fattori che potrà portarci fuori dalla prigione della. Per ridurre in modo drastico i rifiuti di, i Paesi dell’Unione Wuropea dovranno raccogliere e riciclare il 77% (entro ...