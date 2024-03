Elezioni europee | il Pd spinge per la candidatura di Elly Schlein

Fratelli d'Italia, Pd, M5S e Lega tutti in crescita. Forza Italia, dopo il boom delle elezioni regionali in Abruzzo, scende. Il Sondaggi o Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si ... (today)

Milano, 26 marzo 2024 – Alla fine è arrivato un “no, grazie ” e se Forza Italia cullava l’idea di candida re una super coppia di ex sindaci di Milano alle prossime Elezioni europee ma dovrà” ... (ilgiorno)

Elezioni europee 2024, simbolo di Alternativa Popolare con il nome di Bandecchi al vaglio del Comitato etico del PPE. C’è Forza Italia dietro - Stefano Bandecchi è sereno, mostra la tranquillità di chi sa che sta percorrendo la strada giusta. La strada che porta alle Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024. Il segretario ...tag24

europee: Santoro, "un 3% per noi rivoluziona la politica" - Un 3%, non voglio manco dire il 4% che raggiunge il risultato di portare dei deputati europei, ma un 3% alle Elezioni europee cambia, rivoluziona la politica italiana. Perché Perché porta in scena un ...ansa

Lista Stati Uniti d’Europa, accordo vicino tra Più Europa e Italia Viva per le Elezioni. Renzi: “Faremo un grande risultato” - Accordo vicino tra Più Europa e Italia Viva per la creazione di una lista di scopo comune per gli Stati Uniti d'Europa.ilriformista