Elezioni europee | c’è l’accordo tra Italia Viva e +Europa Calenda il grande assente

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 - L'ufficialità dovrebbe arrivare domani quando è atteso un incontro fra i leader della forze coinvolte in quella che si profila come la costituzione di un lista di scopo per superare lo sbarramento previsto alle. L'accordo fra Più Europa eè ormai cosa fatta. Del progetto, fanno parte i partiti liberaldemocratici e centristi, come Libdem, Radicali, Psi, Volt. Ma ilè il partito di Carlo, Azione. L'ex ministro sarebbe orientato infatti a correre da solo provando la scalata alla soglia di sbarramento fissata al 4%. Intanto la formazione battezzata da Matteo Renzi dovrebbe chiamarsi Stati Uniti d'Europa, lo stesso nome dell'iniziativa organizzata a Roma a fine febbraio da Più Europa proprio per lanciare la lista di scopo. ...