“Effetto Kate” contro il cancro | impennata di ceck-up nel Regno Unito dopo il video

Trucco minimal, criniera bionda curatissima. Kate Winslet risplende sul red carpet del press tour di The Regime, con un lob permanentato che emana prestigio e disimpegno in un colpo solo. Un hair ... (iodonna)

E se Kate Middleton rivelasse cosa l’ha trattenuta per 13 giorni in ospedale e perché starà lontano dagli impegni pubblici per tre mesi? La notizia avrebbe un effetto dirompente, “stratosferico”. Ne ... (ilfattoquotidiano)