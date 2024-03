Edoardo Galli scomparso | nuovo appello dei genitori | “Siamo disperati | se ci senti torna a casa”

(Di martedì 26 marzo 2024) Colico (Lecco), 26 marzo 2024 – Mentre proseguono senza sosta le ricerche di, idel 17ennegiovedì scorso da Colico affidano unvidoe-le richieste di aiuto. “Edo se ci vedi o ci, ti prego,presto. Ti stiamo aspettando tutti e non vediamo l’ora di riabbracciarti” dice il padre, nelfilmato postato sui social dall’associazione Penelope Lombardia. La mamma dicontinua: “Sei il nostro piccolo tesoro, sei il nostro cucciolo. Lo sai che ti vogliamo bene., ti prego, oppure facci sapere dove sei e che stai bene”. Per tutti quelli che guardano il video, ...

