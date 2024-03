Edoardo Galli | il 17enne scomparso a Lecco avvistato sulle montagne bergamasche

(Di martedì 26 marzo 2024), ildi Colico () di cui non si hanno notizie dallo scorso giovedì (21 marzo), sarebbe stato. Come riporta Valseriananews, una segnalazione avrebbe indicato la sua presenza sabato (23 marzo) nell’area sotto la cima del monte Suchello, a cavallo tra la Val Brembana e la Val Seriana, sopra Costa di Serina. La segnalazione risulterebbe valida:potrebbe essere arrivatoOrobie partendo da Casargo, in provincia di. La famiglia chiede la massima attenzione ai frequentatori delledelle zona e di chiamare i carabinieri in caso di avvistamenti. Come riportato dal Corriere della Sera, prima di scomparire ...

