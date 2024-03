Edoardo Galli | chi è il 17enne scomparso da Colico mentre andava a scuola | possibile avvistamento nella Bergamasca

"Per favore, rispondi in qualche modo. Facci sapere dove sei, facci sapere che sei vivo ": a dirlo a Fanpage.it è la madre di Edoardo Galli , il 17enne scomparso da Colico (Lecco) da giovedì.Continua ... (fanpage)

Ogni anno in Italia ci sono 24mila denunce di scomparsa. Da giovedì 21 marzo manca da casa un 17enne . Aveva cercato come sopravvivere in montagna. Questo l'appello dei genitori alla trasmissione Chi ... (vanityfair)

Cresce l’ansia per la sorte del diciassettenne Edoardo Galli, Scomparso da Colico, in provincia di Lecco, il 21 marzo scorso. Il ragazzo, uscito giovedì scorso per andare a scuola, non sarebbe in ... (news.robadadonne)