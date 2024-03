Economia circolare e lotta agli sprechi alimentari | In campo anche il Parlamento Europeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Per spreco alimentare si intende l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare, che per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al consumo umano, sono destinati ad essere eliminati o smaltiti. Nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, la riduzione dello spreco alimentare svolge un ruolo fondamentale. L’innovazione tecnologica a partire da intelligenza artificiale e blockchain, unita a una responsabilizzazione nei comportamenti, possono contribuire ad attuare forme di prevenzione e di contrasto al food waste. Ma veniamo ai dati di oggi: ogni cittadinoin media produce annualmente 131 kg di rifiuti, per complessivi 60 milioni di tonnellate. Oltre...