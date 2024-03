Ecco l' italiano medio | Miami | colata di fango contro Jannik Sinner e il nostro paese

(Di martedì 26 marzo 2024) Per gli appassionati di tennis stranieri,è un "jugadoron", un "giocatorone", e la vittoria in rimontal'olandese Griekspoor, difficile e sofferta, non ridimensiona la valutazione dell'altoatesino ma al contrario ne esalta i meriti. Siccome nessuno è profeta in patria, il 22enne di San Candido viene bocciato senza appello da molti tifosi italiani, quasi che dopo la sconfitta in semifinaleAlcaraz a Indian Wells avesse smorzato gli entusiasmi folli dopo i successi in Davis, Australian Open e a Rotterdam. Si avvertiva, subito dopo il primo set di domenica, quasi un morboso, inspiegabile piacere nel sottolineare l'impasse tecnico-tattica in cui si era imbattuto, improvvisamente incapace di leggere da par suo le mosse dell'avversario, decisamente ostico. Nessuno ...

