Ecco i nuovi video creati con Sora Fra uomini con la testa a palloncino e documentari di animali immaginari

Scarlett Johansson in trattative per recitare nel nuovo film della saga di Jurassic Park - Scarlett Johansson in trattative per recitare nel nuovo film della saga di Jurassic Park Lo scorso febbraio la Universal Pictures aveva annunciato di aver scelto Gareth ... - Voto 10 - Notizie sul cin ...voto10

Medicina racconta sui social la storia dei suoi nuovi italiani - «Abbiamo pensato di celebrare il momento in cui nostri compaesani diventano, finalmente, cittadini italiani. Per dare dignità alla loro storia e alla ...bologna.repubblica

San Giuliano sotto attacco: lanci di uova a ripetizione, case nel mirino dei vandali - Il quartiere è bersaglio di un gruppo di giovani. Residenti esasperati: "A colpire sono sempre gli stessi. Ronde e denunce sono servite a poco" ...ilrestodelcarlino