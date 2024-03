Ecco i concorrenti del GF che hanno guadagnato più follower | risultati spiazzanti

(Di martedì 26 marzo 2024) Partecipare ai reality show, specie al Grande Fratello, è un’ottima vetrina per farsi conoscere nel mondo della televisione, ma non solo. Al giorno d’oggi, infatti, funzionano molto di più i social. Tutti isubito un incremento dinotevole, ma alcuni in particolareassistito ad una vera e propria ascesa del loro account Instagram. Vediamo, dunque, la top 5 dei più seguiti sui social. I cinquecheottenuto un aumento maggiore didopo il GF Al quinto posto tra idel Grande Fratello che sono riusciti ad accumulare piùdurante questa edizione del reality show si trova Anita Olivieri. La ragazza è entrata in casa che ne aveva 2.432, mentre adesso gode di ...

Jesi (Ancona), 25 marzo 2024 - Non è ancora ufficiale ma il suo nome è trapelato: Valentina Vezzali sarà una delle protagoniste dell’ Isola dei famosi che inizierà l’8 aprile su Canale 5, programma ... (ilrestodelcarlino)

WrestleMania 40 sarà visibile in chiaro su DMAX: Ecco l’orario e tutte le info - WrestleMania 40 sarà visibile gratuitamente in diretta televisiva su DMAX: Ecco quando si terrà la messa in onda del mega Premium Live Event ...generationsport

GF, come ha reagito Beatrice al secondo posto "E' stata carina con tutti" - Come ha reagito Beatrice Luzzi al secondo posto conquistato al GF Parla una ragazza che era presente in studio.notizie

Pagina 1 | Ferguson, solo Juve: il prezzo mercato e le due contropartite per il Bologna - Il centrocampista scozzese costa meno di Koopmeiners ed è perfetto per Allegri e pure per... Thiago Motta. Hojbjerg torna di moda: senza rinnovo, lascia il Tottenham ...tuttosport